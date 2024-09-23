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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 22:54 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:00
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla İbrahim Ay’a (29) ateş ederek ağır yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olayın şüphelisini gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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