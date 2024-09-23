Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla İbrahim Ay’a (29) ateş ederek ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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