Adıyaman'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Zanlılar, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İkametlerde yapılan aramada, 32 mermi ile dijital materyal ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, açığa alınan 2 kamu görevlisinin FETÖ’yle bağlantılı olduğunu belirledi.

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