Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.E. idaresindeki plakasız motosiklet Atatürk Bulvarı Eğriçay köprüsü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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