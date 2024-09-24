Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı yakalandı

Ekiplerce son bir ayda yapılan operasyonlarda 152 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

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