Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce son bir ayda yapılan operasyonlarda 152 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 201 uyuşturucu hap, 341 gram esrar, 2 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i adli makamlarca tutuklandı.
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