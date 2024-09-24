Adıyaman'da terör operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen E.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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