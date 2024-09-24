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        Adıyaman'da terör operasyonunda bir zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:44 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:44
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        Adıyaman'da terör operasyonunda bir zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen E.K'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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