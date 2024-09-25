Adıyaman İl Müftülüğünden hastane ziyareti

Adıyaman İl Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi ekipleri, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hastane ziyaret gerçekleştirdi.

Ekipler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ve hastaları ziyaret ederek moral desteği verdi.

Ziyarette İl Müftülüğü yetkilileri ve genç gönüllüler, hastane personeli ve tedavi gören hastalarla sohbet etti, onlara moral ve motivasyon sağlayacak mesajlar iletti.

Mevlid-i Nebi'nin manevi havasını hastaneye taşıyan ekipler, hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına dini değerleri hatırlatan hediyeler dağıttı.