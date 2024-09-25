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        Adıyaman İl Müftülüğünden hastane ziyareti

        Adıyaman İl Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi ekipleri, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hastane ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:29
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        Adıyaman İl Müftülüğünden hastane ziyareti
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        Adıyaman İl Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi ekipleri, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hastane ziyaret gerçekleştirdi.

        Ekipler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ve hastaları ziyaret ederek moral desteği verdi.

        Ziyarette İl Müftülüğü yetkilileri ve genç gönüllüler, hastane personeli ve tedavi gören hastalarla sohbet etti, onlara moral ve motivasyon sağlayacak mesajlar iletti.

        Mevlid-i Nebi'nin manevi havasını hastaneye taşıyan ekipler, hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına dini değerleri hatırlatan hediyeler dağıttı.

        Ziyarete İl Müftü Yardımcıları Mehmet Fehmi Sevil, Hilmi Benli ile Diyanet Gençlik Merkezi ekipleri eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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