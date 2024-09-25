Adıyamanlı çocuklardan Bakan Kurum'a halı saha teşekkürü

Adıyamanlı çocuklar, halı saha isteklerini yerine getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ileterek, kendisini maça davet etti.

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere 12 Temmuz'da kente gelen Bakan Kurum, cuma namazı çıkışında çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar, Kurum'dan bölgelerinde halı saha yapılması için destek istedi. Bakan Kurum, çocukları kırmayarak, kısa sürede halı saha yapılması talimatını verdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Adıyaman Valiliği, Fatih Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu bahçesinde halı saha yaptırdı.