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        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Kelleş'ten üniversite öğrencilerine ziyaret

        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü idareci ve öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:34 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:35
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        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Kelleş'ten üniversite öğrencilerine ziyaret
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        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü idareci ve öğrencilerini ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Kelleş, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü ziyaret etti.

        Bölüm akademik kadrosu ve öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Kelleş, eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

        Kelleş, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek onların sorunlarını dinleyip üniversite hakkında bilgi verdi.

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