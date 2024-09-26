Adıyaman'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 26 AJK 597 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.S'ye çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsüyle yaya S.S. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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