Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        A.T. idaresindeki 26 AJK 597 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.S'ye çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsüyle yaya S.S. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Kelleş'ten üniversite öğrencilerine ziyaret
        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Kelleş'ten üniversite öğrencilerine ziyaret
        Adıyamanlı çocuklardan Bakan Kurum'a halı saha teşekkürü
        Adıyamanlı çocuklardan Bakan Kurum'a halı saha teşekkürü
        Adıyaman İl Müftülüğünden hastane ziyareti
        Adıyaman İl Müftülüğünden hastane ziyareti
        Adıyaman'da terör operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da terör operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı