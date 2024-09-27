Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çağdaş dünyadaki eğitim öğretim süreçleri, metodolojisi ve teknolojisinde gelinen noktayı Türk milli eğitim sistemine yeni eğitim müfredatımızla adapte etmek istiyoruz. " dedi.

Bakan Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, Besni'ye güzel eserler kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdemoğlu ailesinin ilçeye birçok yatırım yaptığını vurgulayan Tekin, katkılarından dolayı hayırsever aileye teşekkür etti.

Eğitim kalitesini her geçen gün artırmaya çalıştıklarını aktaran Tekin, şöyle devam etti: "Çağdaş dünyadaki eğitim öğretim süreçleri, metodolojisi ve teknolojisinde gelinen noktayı Türk milli eğitim sistemine yeni eğitim müfredatımızla adapte etmek istiyoruz. Tamamen pedagojik ilkeler gözetilerek yeni müfredat yapıldı. Biz öyle bir müfredat yaptık ki yetiştirmek istediğimiz çocuklar bu ülkenin müşterek değerlerini, devamını, birlik beraberliğini sağlayacak. Bu ülkeye canı pahasına sahip çıkacak, atalarına, dedelerine, bu toprakları kendilerine vatan olarak bırakan bütün büyüklerine saygıda kusur etmeyecek, onların hukuklarını asla ikinci plana atmayacak, kendilerini iyi yetiştiren vatansever, merhametli, ahlaklı ve hepsinin sonunda da iyi insan yetiştirmek üzere kurguladığımız bir sistem yeni müfredatımız."