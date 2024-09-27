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        Adıyaman'da Ahilik Haftası kutlandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ahilik Haftası etkenliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:30
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        Adıyaman'da Ahilik Haftası kutlandı
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        Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ahilik Haftası etkenliklerle kutlandı.

        Bayraktar Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra konuşan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Mehmet Çatan, Ahiliğin ticaret ile güzel ahlakı birleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla toplumda düzeni sağlayan, ekonomik ve kültürel bir oluşum olduğunu söyledi.

        Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Halaç, Ahiliğin dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneği olduğunu belirtti.

        Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal da bir konuşma gerçekleştirdi.

        Halk oyunları ve meddah gösterisinin ardından şed bağlama töreni düzenlendi.

        Yılın çırağı, kalfası ve ahilerine belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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