Adıyaman'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adıyaman'ınKahta ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ınKahta ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.U. idaresindeki 34 GLG 280 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun Sanayi kavşağında M.G'nin kullandığı 02 AED 016 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.