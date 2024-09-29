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        Adıyaman'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

        Adıyaman'ın Tut ilçesinde eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:50
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        Adıyaman'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti
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        Adıyaman'ın Tut ilçesinde eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

        Akçatepe köyünde Erdem K. ile eşi Zeliha K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında eşine ateş açan Erdem K, aynı silahla kendini vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 4 çocukları olan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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