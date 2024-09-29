Adıyaman'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Cenazeler, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 4 çocukları olan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Akçatepe köyünde Erdem K. ile eşi Zeliha K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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