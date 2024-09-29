Azerbaycanlı ebru sanatçısı Aliyeva Adıyaman'da sergi açtı

Azerbaycanlı ebru sanatçısı Sevinç Aliyeva davet üzerine geldiği Adıyaman'ın Besni ilçesinde sergi açtı.

İlçedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde severleriyle buluşan Aliyeva, yaptığı eserleri burada sergiledi.

Sevinç Aliyeva, Adıyaman'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "6 asra yakındır Türkler bu sanatı yaşatıyor ve bütün dünya bunu Türk Sanatı olarak tanıyor. 6 asra yakındır Osmanlı Türkleri bu sanatı yaşatmasaydılar tamamen yeryüzünden silinebilirdi." diye konuştu.