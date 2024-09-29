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        Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı

        Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:43
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        Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
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        Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Havalimanında acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla yangın tatbikatı yapıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği kuleden, bir uçağın kaza kırıma uğradığı ihbarı üzerine harekete geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri (ARFF), kısa sürede hava aracına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, yardıma gelen diğer kamu kurum kuruluşlarının ekipleri uçaktaki yaralıları kurtardı.

        Adıyaman Havalimanı Müdürü Mahmut Atalay, tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını bildirerek, "Tatbikatta yüksek performans gösteren tüm personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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