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        Perre Antik Kenti'ndeki tokalaşma anıtı ve yazıtı 5 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Restorasyon çalışmalarının ardından Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde sergilenen tokalaşma anıtı ve yazıtını 5 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:34
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        Perre Antik Kenti'ndeki tokalaşma anıtı ve yazıtı 5 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Restorasyon çalışmalarının ardından Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde sergilenen tokalaşma anıtı ve yazıtını 5 bin kişi ziyaret etti.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, eserlerin 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ilk kez ziyarete açıldığını hatırlattı.

        Eserlerin yaklaşık 5 ayda 5 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini aktaran Alkan, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz özellikle bu kabartmaları bizlere soruyorlardı ve görmek istediklerini söylüyorlardı. Yaptığımız istatistikler sonucunda 5 bin kişi bu alanı görmeye geldi. Daha fazla ziyaretçiyi Perre Antik Kenti'ne eserleri görmeye davet ediyorum." dedi.

        Ziyaretçilerden Ali Parlak ise Perre Antik Kenti'ni gezmeye geldiğini ve çok etkilendiğini ifade etti.

        - Köylüler bulmuştu

        Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü Kımıldağı yakınlarında 26 Eylül 2023'te kabartma heykel gören köylüler, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirmiş, inceleme yapan ekipler, bölgenin kült (kutsal alan) alan olduğunu belirlemişti. Ekipler, alanda tokalaşma sahnesinin olduğu kabartma ile yazıtların yer aldığı stelleri bulmuştu. Eserler, bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle askeri helikopterle bulunduğu alandan taşınmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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