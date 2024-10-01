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        Adıyaman Valisi Varol tedavi gören hastaları ziyaret etti

        Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:41
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        Adıyaman Valisi Varol tedavi gören hastaları ziyaret etti
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Varol ziyaret programları kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Vali Varol'a Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, doktorlar ve hastane çalışanları eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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