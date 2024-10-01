Adıyaman Valisi Varol tedavi gören hastaları ziyaret etti

Vali Varol'a Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, doktorlar ve hastane çalışanları eşlik etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Varol ziyaret programları kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

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