Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

GBT sorgusu yapılan zanlının "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kırsal alanda durumundan şüphelendikleri M.M.Ç'yi durdurdu.

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