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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 69 zanlı yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 69 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:02 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:02
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 69 zanlı yakalandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 69 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce 1-30 Eylül arasında yapılan operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 182 gram kubar esrar, 17 gram toz esrar, 29 Hint keneviri, 260 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, 40 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 15 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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