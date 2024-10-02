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        Adıyaman'da aşılanan yabani alıçlar köylülere ek gelir sağlıyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki kırsal alanlarda bulunan yabani alıç ağaçlarının aşılanmasıyla birlikte orman köylüleri ek gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:41
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        Adıyaman'da aşılanan yabani alıçlar köylülere ek gelir sağlıyor
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        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki kırsal alanlarda bulunan yabani alıç ağaçlarının aşılanmasıyla birlikte orman köylüleri ek gelir elde ediyor.

        Bölgede uygulanan ağaç aşılama projeleri sayesinde yabani alıç meyveleri daha verimli ve ticari açıdan değerli hale getiriliyor.

        Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda aşılanan binlerce ağaç, alıç vermeye başladı.

        Hasadı yapılan ürünler, tüccarlar vasıtasıyla İstanbul, Adana ve birçok ildeki tezgahlarda yerini alıyor.

        Aşılanan ağaçlardan alıçları toplayan köylüler, ürünlerinin kilogramını 80 liradan satıyor.

        Gölbaşı Orman İşletme Şefi Mehmet Uylu, AA muhabirine, aşılanan ağaçların orman köylülerine katkı sunduğunu söyledi.

        Alıç ağacının gelir getirici türler kapsamında bulunduğunu belirten Uylu, "Harmanlı Beldesi, Yaylacık, Aktoprak ve Küçüklü köylerinde orman ağacı olarak tabir ettiğimiz alıç ağaçlarımız var. Gölbaşı ilçesinde toplam 8 bin dekar alanda, 200 bin adet alıç ağacımız mevcut. Bu alıç ağaçlarımızın yüzde 35'ini aşılamıyoruz, çünkü doğal dengeyi bozmayacak şekilde doğada bırakıyoruz. Alıç ağacı hem ülke ekonomisine hem orman köylerine gelir kaynağı oluşturuyor." dedi.

        Üreticilerden Ali Suçağı ise orman niteliğinde olan yabani alıçların aşılanmasıyla kendilerine ek gelir sağlandığını dile getirdi.

        Hasadın bu yıl verimli olduğunu aktaran Suçağı, "Burası orman niteliğindeydi. Ağaçlarımız bakımsızdı, bir nevi ölüme terk edilmiş gibiydi. Biz bunlara baktık ağaçlarımızı aşıladık ondan sonra meyve verir hale getirdik. Bir gelir kaynağı oldu köylümüze, vatandaşımıza. Buradan bir ekmek kapısı halkımıza açılmış oldu. Yıl geçtikçe verim artar. Bu sene mesela örnek bir ağacımız 10 kilo veriyorsa seneye 15 kilo verir. Yıldan yıla üretimimiz artacaktır." diye konuştu.

        Aşağı Azaplı Köyü Muhtarı Vahap Noyan ise alıçın artık köylülerin geçim kaynağı olmaya başladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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