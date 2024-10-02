Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 02 AAB 992 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvar Karayolları kavşağında, M.Ç. yönetimindeki 23 AEN 369 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki E.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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