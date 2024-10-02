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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:17
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 02 AAB 992 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvar Karayolları kavşağında, M.Ç. yönetimindeki 23 AEN 369 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki E.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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