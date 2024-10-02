Adıyaman'da traktör yangınında hasar oluştu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde alev alan traktörde hasar oluştu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde alev alan traktörde hasar oluştu.
A.P. idaresindeki 02 ADT 452 plakalı traktör, tarlada çalıştığı sırada alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin söndürdüğü yangında hasar oluştu.
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