Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 38 suç kaydı bulunan ve 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S'yi yakaladı.
F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.