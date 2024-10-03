Adıyaman'da dumandan etkilenen 2 kişi tedavi edildi
Adıyaman'da bir bahçeye derme çatma şekilde yapılan bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Adıyaman'da bir bahçeye derme çatma şekilde yapılan bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Sümerevler Mahallesi'ndeki bir bahçeye derme çatma şekilde çıkan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenler, durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.
Yangın hasara neden oldu.
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