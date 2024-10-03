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        Adıyaman'da çalıştıkları otopark çatısından düşen 2 işçi yaralandı

        Adıyaman'da, çalışma yaptıkları otopark çatısının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:29
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        Adıyaman'da çalıştıkları otopark çatısından düşen 2 işçi yaralandı
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        Adıyaman'da, çalışma yaptıkları otopark çatısının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Bağpınar köyündeki evin otopark bölümüne çatı yapan M.Ç. ile H.T, demir aksamın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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