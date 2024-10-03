Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Erdemoğlu Mahallesi'nde yolun karşına geçemeye çalışan Ö.D'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı.
Yaralı, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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