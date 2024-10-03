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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:19 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:22
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Erdemoğlu Mahallesi'nde yolun karşına geçemeye çalışan Ö.D'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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