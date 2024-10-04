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        Adıyaman'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:14
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        Adıyaman'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca "Avrupa Spor Haftası" kapsamından gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli gençler Turgut Özal mahallesi çevre yolunda toplandı.

        Kaymakam Muhammed Usame Soysal'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 bisikletli 5 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

        Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Avrupa Spor Haftası’nın önemine değinerek, gençleri spora teşvik etmek için bu tür etkinliklerin düzenlendiğini ifade ederek, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların sportif faaliyetlerde yer almasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Bisiklet turu aktivesine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Muhammed Usame Soysal, sporun çok önemli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "Geleneksel spor branşlarımıza bildiğiniz gibi büyük başarılar var. Burada özellikle geleneksel okçuluğu da yaygınlaştıracağız. Okulları ziyarete gittiğimizde gençlerin bizlerden talepleri genellikle ata sporlarımızdır. Önümüzdeki günlerde amatör spor etkinlikleri kapsamında daha çeşitli aktivelerle gençlerimizi buluşturacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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