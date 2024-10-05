Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

G.D. ile H.A'nın yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Ali Taşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 motosiklet, ruhsatsız av tüfeği, 9 mermi, klima, 2 kaynak makinası, 2 spiral ve elektrikli matkap ele geçirdi, M.A'yı gözaltına aldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.