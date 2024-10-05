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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:49
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ali Taşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 motosiklet, ruhsatsız av tüfeği, 9 mermi, klima, 2 kaynak makinası, 2 spiral ve elektrikli matkap ele geçirdi, M.A'yı gözaltına aldı.

        G.D. ile H.A'nın yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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