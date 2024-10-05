Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yavuz Selim Mahallesi'nde Muhammed Umut Parlak'ın (17) kullandığı 34 GYV 562 plakalı motosiklet, N.C. idaresindeki 02 ABD 669 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Parlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.