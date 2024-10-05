Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da nikah şahitliği yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da, Ayşe ve Harun Yalçın çiftinin düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen törende, Ayşe ve Harun Yalçın'ın düğün törenine katılan Aydın, burada nikahları kıyılan genç çifti tebrik etti.

Evliliğin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu kaydeden Aydın, "Sağlam bir evlilik olursa ve o sağlam evlilikte hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller olursa toplum o kadar güçlü olur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın nasihatini zaten biliyorsunuz. En az üç çocuk ve bu çocukların topluma faydalı, hayırlı evlatlar, ailelerine faydalı evlatlar olarak yetiştirilmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.