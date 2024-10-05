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        Adıyaman'da 77 yaşındaki kadından iki gündür haber alınamıyor

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki gündür haber alınamayan Ayşe Fatma Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 22:48 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:55
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        Adıyaman'da 77 yaşındaki kadından iki gündür haber alınamıyor
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki gündür haber alınamayan Ayşe Fatma Kaya’yı arama çalışmaları sürüyor.

        İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde ikamet eden Ayşe Fatma Kaya (77) önceki gün evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.

        Eşi Mehmet Kaya'nın durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine köyde arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları dağlık bölgelerde iki gündür devam ederken, çalışmalara katılan Mehmet Kaya, eşinin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ancak bazı zamanlarda unutkanlık yaşadığını söyledi.

        Kaya, eşi kaybolduğu andan beri yemek dahi yemediğini ve çalışmalara katıldığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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