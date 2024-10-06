Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 3 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadın sağ bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 gün önce kaybolan 77 yaşındaki Ayşe Fatma Kaya'ya sağ ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da 3 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadın sağ bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 gün önce kaybolan 77 yaşındaki Ayşe Fatma Kaya'ya sağ ulaşıldı.

        İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde ikamet eden Kaya'nın, 3 gün önce evden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.

        Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar tarafından sağ olarak bulunan Kaya, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaşlı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde ikamet eden Ayşe Fatma Kaya, 3 gün önce evden çıktıktan sonra dönmemişti. Eşi Mehmet Kaya'nın durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine, köyde arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arbedeye yol açan istinat faciası!
        Arbedeye yol açan istinat faciası!
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Takı töreni 5 saat sürdü
        Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Takı töreni 5 saat sürdü
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündemdeki başlıklar
        TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündemdeki başlıklar
        Gürültü tartışmasında cinayet! Sokaktakilere kurşun yağdırdı
        Gürültü tartışmasında cinayet! Sokaktakilere kurşun yağdırdı
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        "Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım"
        "Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım"
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da 77 yaşındaki kadından iki gündür haber alınamıyor
        Adıyaman'da 77 yaşındaki kadından iki gündür haber alınamıyor
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da nikah şahitl...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da nikah şahitl...
        Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        2 kuzeninin öldüğü kazada yaralanan Zeynep de 1 ay sonra hayatını kaybetti
        2 kuzeninin öldüğü kazada yaralanan Zeynep de 1 ay sonra hayatını kaybetti
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da konuştu: