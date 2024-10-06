Adıyaman'da 3 gün önce kaybolan 77 yaşındaki kadın sağ bulundu

Burada tedavi altına alınan yaşlı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar tarafından sağ olarak bulunan Kaya, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde ikamet eden Kaya'nın, 3 gün önce evden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.

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