Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da cenaze törenine katıldı

Aydın, bir dizi program için geldiği kentte, Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Umut Parlak'ın (17) Bayraktar Mahallesi Çağrı Camide düzenlenen cenaze namazına katıldı.

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