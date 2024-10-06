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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da cenaze törenine katıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenaze merasimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:25
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da cenaze törenine katıldı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenaze merasimine katıldı.

        Aydın, bir dizi program için geldiği kentte, Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Umut Parlak'ın (17) Bayraktar Mahallesi Çağrı Camide düzenlenen cenaze namazına katıldı.

        Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Parlak ailesine başsağlığı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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