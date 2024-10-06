Adıyaman'da 124 hafız için icazet töreni düzenlendi

Programa Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Hamza Gökçe, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, siyasi parti temsilcileri, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu da hafızlık icazet programı dolayısıyla mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.