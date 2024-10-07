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        Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:07
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        Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında İ.Ç'ye ait 35 arı kovanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürürken, çalınan kovanlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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