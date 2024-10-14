Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 51 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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