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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:57
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 51 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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