Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

        Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, kentte yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yapılıp, eylem planının etkin şekilde uygulanması amacıyla kadına şiddet alanında çalışan ilgili kurumların görüş ve önerileri değerlendirildi.

        Vali Varol, toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Adıyaman'da kamu kurum ve kuruluşlarımız ve toplumun her kesimiyle iş birliği içerisinde 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da temizlediği tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü
        Adıyaman'da temizlediği tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü
        Adıyaman'da "Amatör Spor Haftası" kutlandı
        Adıyaman'da "Amatör Spor Haftası" kutlandı
        Adıyaman'daki trafik kazasında anne ve iki kızı yaralandı
        Adıyaman'daki trafik kazasında anne ve iki kızı yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Çelikhan Kaymakamı Altınöz köy tipi afet konutlarını inceledi
        Çelikhan Kaymakamı Altınöz köy tipi afet konutlarını inceledi