Adıyaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, kentte yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yapılıp, eylem planının etkin şekilde uygulanması amacıyla kadına şiddet alanında çalışan ilgili kurumların görüş ve önerileri değerlendirildi.

Vali Varol, toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Adıyaman'da kamu kurum ve kuruluşlarımız ve toplumun her kesimiyle iş birliği içerisinde 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.