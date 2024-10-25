Adıyaman'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mimar Sinan Mahallesinde, kuyudan köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla köpek yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.
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