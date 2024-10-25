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        Adıyaman'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:30
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        Adıyaman'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Mimar Sinan Mahallesinde, kuyudan köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla köpek yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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