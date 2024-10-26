Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 190 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

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