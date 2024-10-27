Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.Y. idaresindeki 02 ABZ 947 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde M.B.Y. idaresindeki 02 ACL 860 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki Ö.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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