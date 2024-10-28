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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:13
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan tırı durdurdu.

        Ekipler tırda yaptıkları aramada, 12 kilogram skunk, 70 gram eroinin ham maddesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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