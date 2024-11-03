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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:53 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:56
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.Ç. idaresindeki 05 EZ 074 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Koçali köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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