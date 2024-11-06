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        Adıyaman'da trafik denetimi yapıldı

        Adıyaman'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:15
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        Adıyaman'da trafik denetimi yapıldı
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        Adıyaman'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde denetimler yapılıyor.

        Kent merkezindeki çeşitli noktalarında denetimlerde emniyet kemeri, evrak kontrolleri ve motosiklet sürücülerinde ise kask denetimleri gerçekleştirildi.

        Ekipler, eksik evrakları bulunan kişileri uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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