Adıyaman'da din görevlileri terör hakkında bilgilendirildi
Adıyaman'da Terörler Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince din görevlilerine "Terör örgütlerinin eleman temin etmesinin engellenmesi" konulu seminer verildi.
Adıyaman'da Terörler Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince din görevlilerine "Terör örgütlerinin eleman temin etmesinin engellenmesi" konulu seminer verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine Polisevi Konferans Salonunda terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman temin etmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi konularında eğitim verildi.
İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, emeği geçen polis ekiplerine teşekkür etti.
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