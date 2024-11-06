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        Adıyaman'da din görevlileri terör hakkında bilgilendirildi

        Adıyaman'da Terörler Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince din görevlilerine "Terör örgütlerinin eleman temin etmesinin engellenmesi" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:58
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        Adıyaman'da din görevlileri terör hakkında bilgilendirildi
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        Adıyaman'da Terörler Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince din görevlilerine "Terör örgütlerinin eleman temin etmesinin engellenmesi" konulu seminer verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine Polisevi Konferans Salonunda terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman temin etmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi konularında eğitim verildi.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, emeği geçen polis ekiplerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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