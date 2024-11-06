Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen A.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının 2015 yılında HDP'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.