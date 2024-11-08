Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu.

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