Adıyaman'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumu ağır olan M.E.A. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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