Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Adıyaman'ın Çelikhan ve Kahta ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Adıyaman'ın Çelikhan ve Kahta ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Çelikhan kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.
Törene Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kahta ilçesinde Kaymakamlık önünde düzenlenen törende ise Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Muhabere Üsteğmen Ali Gül ve Kahta Belediye Başkan Vekili Metin Alpkıray, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende Atatürk'ün kendi sesinden 10. yıl nutku dinletildi.
Daha sonra sirenlerin çalınmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
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