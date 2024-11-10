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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Adıyaman'ın Çelikhan ve Kahta ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:18
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Adıyaman'ın Çelikhan ve Kahta ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Çelikhan kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.

        Törene Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kahta ilçesinde Kaymakamlık önünde düzenlenen törende ise Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Muhabere Üsteğmen Ali Gül ve Kahta Belediye Başkan Vekili Metin Alpkıray, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende Atatürk'ün kendi sesinden 10. yıl nutku dinletildi.

        Daha sonra sirenlerin çalınmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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