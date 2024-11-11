Adıyaman'dan 179 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Müftüsü Mehmet Taştan, katılımcılardan kutsal yolculukta Gazze ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua edilmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 179 kişilik umre kafilesi için Adıyaman Havalimanında program düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.