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        Adıyaman'dan 179 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

        Adıyaman'da 179 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:02
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        Adıyaman'dan 179 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
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        Adıyaman'da 179 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 179 kişilik umre kafilesi için Adıyaman Havalimanında program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Müftüsü Mehmet Taştan, katılımcılardan kutsal yolculukta Gazze ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua edilmesini istedi.

        Din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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