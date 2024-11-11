Adıyaman'da 20 bin dekar alanda üretilen narda hasat dönemi

Adıyaman'da 20 bin dekar alanda yetiştirilen narın hasadına başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kentte geçen yıl 19 bin 214 dekarda üretilen 43 bin 159 ton nardan 431 milyon 590 bin lira gelir elde edildi.

Bu yıl da hasat döneminde mevsimlik tarım işçileri sabahın erken saatlerinde özenle topladıkları narları büyük bir titizlikle paketleyerek ihraç edilmeye hazır hale getiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, kentte 20 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

Bu seneki rekoltenin geçen yıla eşdeğer olmasının beklendiğini ifade eden Kıyas, şöyle devam etti:

"Aslında her sene ekim alanlarımız artardı ancak deprem nedeniyle bu sene çiftçilerimiz biraz kendileriyle ilgilendikleri için çok fazla artış olmadı. Önümüzdeki süreçte nar ekili alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz."

Adıyaman narının ihraç edildiğini, başlıca pazarlarının Almanya ve Rusya olduğunu aktaran Kıyas, "Adıyaman narını diğer illerden ayıran en önemli özelliğimiz organik olması. Bu yüzden de ihracatta ön planda yer alıyoruz." dedi.