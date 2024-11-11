Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 20 bin dekar alanda üretilen narda hasat dönemi

        Adıyaman'da 20 bin dekar alanda yetiştirilen narın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da 20 bin dekar alanda üretilen narda hasat dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da 20 bin dekar alanda yetiştirilen narın hasadına başlandı.

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kentte geçen yıl 19 bin 214 dekarda üretilen 43 bin 159 ton nardan 431 milyon 590 bin lira gelir elde edildi.

        Bu yıl da hasat döneminde mevsimlik tarım işçileri sabahın erken saatlerinde özenle topladıkları narları büyük bir titizlikle paketleyerek ihraç edilmeye hazır hale getiriyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, kentte 20 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

        Bu seneki rekoltenin geçen yıla eşdeğer olmasının beklendiğini ifade eden Kıyas, şöyle devam etti:

        "Aslında her sene ekim alanlarımız artardı ancak deprem nedeniyle bu sene çiftçilerimiz biraz kendileriyle ilgilendikleri için çok fazla artış olmadı. Önümüzdeki süreçte nar ekili alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz."

        Adıyaman narının ihraç edildiğini, başlıca pazarlarının Almanya ve Rusya olduğunu aktaran Kıyas, "Adıyaman narını diğer illerden ayıran en önemli özelliğimiz organik olması. Bu yüzden de ihracatta ön planda yer alıyoruz." dedi.

        Narın, Adıyaman için önemine dikkati çeken Kıyas, "Nar ilimizde gittikçe gelişen bir ürünümüz. Şu an nar yetiştiriciliğinde 13'üncü sırada yer alıyoruz. Soğuk hava depolarımız yeteri kadar var. Üreticilerimiz narlarının bir kısmını orada muhafaza edecekler." diye konuştu.

        - Üretici nardan memnun

        Üreticilerden Halil Gürsoy ise 13 yıldır nar üreticiliği yaptığını söyledi.

        Narların Avrupa'dan talep gördüğünü aktaran Gürsoy, "Ben bu bahçeyi 13 yıl önce kurdum. 3 yılın ardından ürün almaya başladık. Yaklaşık 5 yıldır da 200 tonun üzerinde ürün topluyoruz. Avrupa, narlarını bizlerden almakta. Bizler de böyle ihracat yaptığımız için mutlu oluyoruz. Elimizden geldiği kadar üretimlerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Başına demir duba fırlattı!
        Başına demir duba fırlattı!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'dan 179 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Adıyaman'dan 179 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
        Adıyaman'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Adıyaman'da Trabzon hurmasından 13 bin ton rekolte bekleniyor
        Adıyaman'da Trabzon hurmasından 13 bin ton rekolte bekleniyor
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı